Meloni inaugura la mostra su Marco Polo | Tenere aperta la sua strada | VIDEO

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Quello di, come recita il nome della, non è stato un viaggio solo fisico lungo la via della Seta ma di conoscenza» che ha contribuito «a modificare la percezione dell'Oriente in un periodo in cui la distanza era tale da sembrare incolmabile. Il Milione è stato ben più di un diario di viaggio, è stato una finestra verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare, ha tracciato unache dall'Italia porta all'Oriente. A volte il tragitto è più agevole, a volte è sembrato più in salita ma quellaè sempre stata percorribile. Dobbiamo continuare aquella, per far transitare le relazioni economiche e culturali alla base della nostra cooperazione. Difendere quel che siamo è lo strumento più efficace per comprende l'altro».