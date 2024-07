Meloni in Cina incontra Xi Jinping | colloquio di un' ora e mezza per rinsaldare la cooperazione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si apre oggi 29 luglio la seconda giornata della visita di stato della presidente del Consiglio Giorgiain. In mattinata la premier, a Pechino, è stata ricevuta dal presidente Xinella sua residenza Diaoyutai. Un vertice di un'ora eche è servito a tracciare la futura traiettoria delle relazioni bilaterali tra i due paesi. Con una nota, Palazzo Chigi riferisce che in apertura all'incontro,ha affermato che laè "inevitabilmente un interlocutore molto importante in un ambiente internazionale caratterizzato da sempre maggiore insicurezza: si può ragionare insieme su come garantire stabilità, pace, un interscambio libero, ma è necessario che rimanga stabile il sistema delle regole nel quale ci muoviamo", ha detto la premier.