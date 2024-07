Mara e Pietro morti insieme nell’auto accartocciata un gravissimo incidente stradale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)Simeoni, un giovane di 25 anni di Colognola ai Colli, eDomenichelli, una donna di 45 anni residente a Sanin Cariano, hanno perso la vita in un terribile. Lo scontro fatale è avvenuto sabato mattina, lungo la strada statale 12 nel comune di Pescantina, provincia di Verona. Intorno alle 6:30, la loro Ford Kia azzurra si è scontrata frontalmente con un camion dei rifiuti che viaggiava in direzione opposta. >> “Mio figlio vivo grazie a lei”.choc, bimbo di 4 anni salvo per miracolo grazie a una passante. Il gesto che lo ha strappato alla morte Le circostanze esatte dell’sono ancora da chiarire, ma sembra che i due veicoli si siano trovati improvvisamente sulla stessa traiettoria, rendendo l’impatto inevitabile.