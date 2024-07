Libano Israele sta bombardando il sud del Paese | rappresaglia contro l’attacco di Hezbollah sul Golan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 –stail sud del: a riportarlo diverse fonti, tra cui quelle libanesi, il Times of Israel e il sito di notizie palestinese Quds; l’Idf non ha ancora commentato. Ad essere massicciamente colpita sarebbe la città di Houla, a meno di un chilometro dal confine. Il raid sarebbe unaa seguito del lancio di razzi disul campo da calcio nel, che due giorni fa ha ucciso 12 giovani. Nelle prime ore del mattino, le sirene hanno suonato nelle città israeliane di Yaara e Adamit: l’organizzazione filo-iraniana aveva minacciato ulteriori attacchi qualora ci fosse una escalation da parte di Tel Aviv. Le notizie in diretta TOPSHOT - A man stands near a damaged gate around a football pitch after a reported strike from Lebanon fell in Majdal Shams village in the Israeli-annexedarea on July 28, 2024.