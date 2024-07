Le principesse spagnole come due tifose qualunque a seguire i loro idoli del tennis E in un momento di entusiasmo hanno fatto anche la ola

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le giovani di casa Borbone, Leonor e Sofia di Spagna,ildebutto ufficiale alle Olimpiadi di Parigi 2024, scendendo in campo per sostenere i campioni deliberico, Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Le due, raggianti e piene diinfiammato gli spalti del campo centrale del Roland Garros, il mitico Philippe Chatrier, che tante volte ha visto trionfrare i giocatori spagnoli. Leonor di Spagna, chi è l'erede al trono guarda le foto Leonor e Sofia di Spagna, look da vereLeonor e Sofiasfoggiato un look casual e sportivo, perfetto per l’occasione.