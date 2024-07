L’ad del Liverpool spiega perché il futuro del calcio è negli Usa e i grandi club si contendono il mercato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’amministratore delegato delBilly Hogan ha parlato in un’intervista a The Athletic della fama che la squadra inglese si sta costruendoStati Uniti. The Athletic riporta alcuni dati: “Secondo i dati della società di ricerca sul pubblico Global Web Index, ilha 24 milioni di sostenitori in America. Hanno 67ufficiali di tifosi sparsi in 35 Stati. Ilvende più kitStati Uniti che in qualsiasi altrointernazionale, e le vendite complessive del merchandising delnel Paese hanno registrato una crescita annua del 14%. Oltre il 50% dei partner commerciali delha sedeStati Uniti. Non c’è da stupirsi che ilsia finalmente tornato sul suolo americano dopo cinque anni di assenza per un tour pre-stagionale di tre partite“.