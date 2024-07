Iren nel semestre -16% i ricavi e +2% l' utile netto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il primo2024 si chiude con indicatori economici in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: +5% il margine operativo lordo (ebitda) pari a 636 milioni di euro e +2% l'pari a 145 milioni. L'indebitamento finanziario è di 4 miliardi (+2%). Iconsolidati al 30 giugno si attestano a 2,69 miliardi di euro in diminuzione del 16,1%. I quasi 370 milioni di euro di investimenti - spiega- consentono il raggiungimento di importanti traguardi industriali e di sostenibilità, come lo sviluppo delle reti e la riduzione delle perdite idriche, che si attestano a 30,4% (media nazionale superiore al 41%), l'espansione nell'economica circolare con il 72% di raccolta differenziata e il +19% di materia recuperata e la nuova capacità rinnovabile con oltre 70Mw. "Una semestrale caratterizzata da indicatori economici tutti in crescita rispetto allo scorso anno.