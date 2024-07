Inchiesta Liguria Toti dopo le dimissioni deposita l' istanza di revoca dei domiciliari

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 luglio 2024)leda governatore della, Giovanniha chiesto ladegli arresti. L’avvocato dell’ex presidente, Stefano Favi, hato questa mattina l’, recapitando la richiesta via pec. "La nostra richiesta - sottolinea il legale - è basata sul fatto che non ci siano più i presupposti per mantenere la custodia.leche hanno fatto venire meno la carica pubblica e vista la chiusura imminente delle indagini non ci sono più i requisiti per mantenereai". Ora i pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde hanno a disposizione due giorni per esprimere il loro parere. Poi il gip ne avrà 5 per prendere una decisione.