In consolle per la solidarietà Serata per il Meyer da tutto esaurito Civitella verso il pienone con i dj

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Matteo MarzottiIl sold out è ad un passo confermando ancora una volta come l’abbinamento cucina, musica eabbiano fatto centro.pronto aper un nuovo appuntamento dellache porterà nel piccolo borgo della Valdichiana qualcosa come 30 artisti - tra dj, vocalist e non solo - dei principali locali aretini e toscani. Ospite d’eccezione- sabato prossimo - sarà infatti Manuel Ribeca, dj e produttore musicale, che ha inserito l’appuntamento conper iltra le pochissime date del suo tour in Italia. Ribeca è un dj tra i più apprezzati nel panorama internazionale, che volerà da Ibiza dove lavora in vari locali per essere appunto nell’Aretino.questo per aiutare la Fondazione, raccogliendo fondi per l’ospedale pediatrico fiorentino.