Il miglior coro gospel d' Europa è di Pisa

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 - Con grande orgoglio e gioia, il Voices Of HeavenChoir annuncia la sua vittoria all'EuropeanFestival 2024. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato dalla giuria tecnica dell'evento, composta da illustri personalità del panoramamondiale, tra cui i rinomati Trini Lopez Massie di Pittsburgh e Ananias Montague di Omaha, USA, e la direttrice artistica Stefania Mauro, della Royal School of Music di Londra e fondatrice degli HarmonySingers. L'evento, che si è tenuto nella città di Montegrotto Terme (PD) dal 26 al 28 luglio, è l'unico nel suo genere in Italia e ha visto la partecipazione di numerosi coriprovenienti da tutta, per un totale di più di 200 coristi. Il Voices Of HeavenChoir è stato giudicato, all'unanimità e col massimo dei voti, come il "europeo per il 2024".