Harris raccoglie 200 milioni in pochi giorni | Siamo sfavoriti ma l’entusiasmo sale

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Un bullo" che fa "una campagna disperata". "Una liberal pazza" e "malvagia", una "ex procuratrice distrettuale marxista autentica che vuole togliere i fondi alla polizia": Kamalae Donald Trump continuano a scambiarsi insulti e attacchi . Una corsa ridiventata un testa a testa dopo il ritiro di Joe Biden e la fulminea rimonta della vicepresidente in una settimana da record.ha recuperato il gap anche in alcuni Stati in bilico, secondo un sondaggio di Fox News, riaprendo la partita in Michigan (49% a 49%), Pennsylvania (49% a 49%) e Wisconsin (49% a 50% per il tycoon), nel decisivo Midwest. Mentre è avanti 52% a 46% in Minnesota.in meno di setteha raccolto 200di dollari di cui il 66% da donatori che contribuiscono per la prima volta. "– dice la dem –, ma".