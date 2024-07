Gravi carente igienico sanitarie e di sicurezza pubblica disposto lo sgombero dell’ex hotel River

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arezzo, 29 luglio 2024 – Il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi ha firmato questa mattina, lunedì 29 luglio, l’ordinanza contingibile e urgente di, la struttura ricettiva situata in Lungarno 7 Fratelli Cervi, per motivi di sanità e. Dai primi mesi dell’anno infatti, il primo cittadino, su segnalazione di numeri residenti preoccupati della situazione di degrado dell’area, ha attivato un tavolo di coordinamento con le forze dell’ordine, la Prefettura e la Questura per controllare e prendere in carico la situazione. E’ del 2 aprile la prima ordinanza per la verifica delle autorizzazioni della struttura. Il 18 luglio scorso la polizia municipale di San Giovanni Valdarno ha poi effettuato il sopralluogo per verificare lo stato degli occupanti.