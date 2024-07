Giffoni Film Festival 2024 intervista a Michele Bravi | Oggi mi fa paura la poca empatia Amici è per me una fonte di ispirazione mi piacerebbe tornare anche il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gran finale per la 54esima edizione del. Protagonista di un bellissimo incontro con i giovani è stato. Il cantante si è lasciato andare alle curiosità sulla carriera, senza risparmiare dettagli personali e privati, con momenti di ironia e divertimento.esclusiva alNoi di SuperGuida TV lo abbiamo incontrato e videoto in esclusiva. Ai nostri microfoni,ha raccontato com’era da adolescente e quali erano le sue aspirazioni: “Ero molto solitario matanto curioso soprattutto in campo letterario, creativo, cinematografico. La volontà era cercare di rendere professione quella passione cioè la scrittura, l’immergersi nelle storie e per fortuna questo sta succedendo. Da questo punto di vista mi sento un ragazzo fortunato”.