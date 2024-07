Export aerospaziale lombardo quasi raddoppiato

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 29 luglio 2024)nel 2023 rispetto al 2022: 14 le imprese, in larga parte Pmi, presenti al Farnborough International Airshow 2024 insieme al Lombardia Aerospace Cluster L’industrialombarda nel 2023 ha esportato beni per1,9 miliardi di euro, segnando un +83,4% rispetto all’anno precedente. Questi i numeri, elaborati dal Centro Studi di Confindustria Varese, con cui il Lombardia Aerospace Cluster si è presentato all’appuntamento internazionale con il Farnborough International Airshow 2024, in chiusura nella giornata di oggi, in rappresentanza di un sistema che conta più di 200 imprese per22mila addetti, genera un valore aggiunto sul territorio di 6,3 miliardi di euro e rappresenta, da solo,un quarto dell’italiano del settore.