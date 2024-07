Da Sesto Gallo a Borgolombardo Partono i cantieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Al via il cantiere per la realizzazione della strada che dava a. Partiti i lavori per la realizzazione del primo lotto della strada che collegherà le frazioni con Civesio. Il lotto 2 sarà a carico di privati e subordinato alla sottoscrizione della convenzione urbanistica. Verrà realizzata l’illuminazione pubblica, un’area parcheggio e si potrà finalmente valorizzare l’area che ospitava, fino al 2017, un impianto sportivo. Per realizzare il tracciato della strada si è reso necessario rimuovere le essenze infestanti che erano sorte spontaneamente. Al termine dei lavori saranno piantumati ben 50 alberi. "Nei giorni scorsi, sono stato in cantiere insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Garbellini.