Commercio e politica su due piani diversi La visita di Meloni in Cina secondo Cangelosi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Vi sono degli interessi economici su cui i singoli Paesi lavorano e accanto ad essi ci sono dei rischi politici che vanno gestiti in maniera diversa, a seconda di quali sono le posizioni politiche dei due soggetti al tavolo. Commenta così l’ambasciatore Rocco, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles e consigliere diplomatico del Presidente Giorgio Napolitano, ladi Giorgiain, la prima dal suo insediamento a Palazzo Chigi. Mantenere con laun canale aperto, dopo l’uscita dell’Italia dal memorandum della Via della Seta: come ci riuscirà Giorgia, anche dopo ladi questi giorni? In primo luogo la presidente del Consiglio si è recata inper rimediare allo strappo dell’uscita dalla Via della Seta.