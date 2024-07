Charlene di Monaco | dopo anni difficili questa è la sua estate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gli ultimi trenon sono stati semplici per la principessadi. Questa estate, però, sembra offrirle la possibilità di riscatto. La moglie del principe Alberto, infatti, non si ferma e l’estate 2024 è per i media la sua estate. Nelle sue recenti numerose apparizioni pubbliche, molte delle quali legate allo sport e alle Olimpiadi, è apparsa rilassata, felice e in ottima forma. La principessadisembra aver lasciato alle spalle il brutto periodo. Non c’è più traccia della malattia che ha contratto: un’otorinolaringoiatria che nel 2021 l’ha tenuta lontana dalla vita ufficiale del Principato per quindici mesi e che era circondata da molto mistero. La moglie del principe Alberto, infatti, sarà quasi sicuramente al grande evento olimpico dei Giochi di Parigi.