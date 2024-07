Cambio al vertice dell’Accademia della Gdf | il generale Cosimo di Gesù nuovo comandante

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bergamo.alGuardia di Finanza cittadina. Nella mattinata di lunedì (29 luglio) è stato reso ufficiale, con tanto di cerimonia, l’avvicendamento al comando tra ildi divisione Paolo Kalenda e ilDi. L’evento, ospitato nella sede in piazza d’Armi degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo, ha visto la partecipazione di tutti gli allievie molte delle autorità del territorio: dalla sindaca di Bergamo Elena Carnevali, al presidente provinciale Pasquale Gandolfi, passando per il rettore dell’Università di Bergamo Sergio Cavalieri. Dopo oltre tre anni si conclude, così, la gestione delKalenda, prossimo all’investitura comeregionale in Emilia-Romagna.