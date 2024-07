Caldo record e andrà peggio Temperature medie in salita e diremo addio all’inverno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Per caso quest’estate vi è sembrata, finora, calda e irrespirabile? E’ vero che fino a giugno la temperatura media giornaliera è rimasta anche sotto leabituali, ma il mese di luglio la colonnina di mercurio è decisamenteverso l’alto: si potrà invertire la rotta? Come diciamo sempre in questi casi, i numeri non sono interpretabili ma dicono quella che è la realtà e gli scenari futuri non portano certo ad una inversione di tendenza, così come ad un ritorno di un freddo intenso durante l’inverno. Grazie al rapporto effettuato da Ilmeteo.it per il Corriere della Sera, è possibile vedere valori interessanti che riguardano la nostra provincia, in tema die freddo nel corso degli ultimi trent’anni e come siamo immersi nei cambiamenti climatici causati da effetto serra e anticiclone africano sempre più presente anche alle nostre latitudini.