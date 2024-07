Calciomercato Milan Diavolo scatenato | vicinissimi tre colpi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) I rossoneri hanno fretta. Fonseca ha chiesto rinforzi per la propria squadra e li vuole il più presto possibile in modo da amalgamarli al resto del gruppo ben prima dell’inizio del campionato. I nomi al centro deldelsono tre ed andrebbero a rinforzare i reparti apparsi più in difficoltà in questo precampionato, ovvero centrocampo e difesa. Le trattative sono tutte in fase avanzata e potrebbero raggiungere la chiusura in settimana.: Emerson Royal mai così vicino (Credit foto – IMAGO)Dopo un tira e molla durato settimane, secondo Gianluca Di Marzioe Tottenham sarebbero adesso pronte a nuovi contratti per far proseguire la trattativa. Il terzino brasiliano ha da tempo raggiunto un accordo con i meneghini per un contratto quinquennale da 3 milioni a stagione, ma gli Spurs avevano fatto muro.