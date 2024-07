Calcio Serie C Pianese e Morgantini | avanti a braccetto | Ringrazio società mister e direttore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Andrea(nella foto) e lacammineranno ancora insieme. Il difensore, classe 2005, anche nella stagione 2024/ 2025, dopo essere stato protagonista in quella passata, vestirà la maglia bianconera, stavolta in Lega Pro. "La soddisfazione è moltissima – le parole didopo il rinnovo –, devo ringraziare la, ile ilper la fiducia che mi hanno accordato". "In questi giorni di ritiro siamo al lavoro per preparare al meglio l’inizio del campionato – ha aggiunto il difensore –. C’è tanto entusiasmo, ed è una cosa palpabile, c’è tanta voglia di fare bene: siamo un gruppo giovane e affiatato che vuole affermarsi in questa categoria". Una sfida non semplice. "E’ dal 15 luglio che siamo qua a pedalare per farci trovare pronti – ha spiegato– sicuramente non dobbiamo avere paura di nessuno, neanche delle piazze più blasonate.