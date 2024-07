Cade dal ponteggio di un cantiere a Pieve Vergonte Verbania | morto operaio di 41 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) È precipitato da un altezza di 7 metri mentre camminava su undi unnel Verbano-Cusio-Ossola, perdendo la vita. Si chiamava Stefano Bargiga e aveva 41l’deceduto lunedì mattina a: le sue condizioni era parse immediatamente molto gravi. Inutile il trasporto, in elicottero, all’ospedale Maggiore di Novara. La vittima, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe il co-titolare della ditta in cui lavorava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal dell’Asl Vco, chiamati a indagare sulla dinamica e le cause dell’ennesimo incidente sul lavoro costato la vita a una persona impegnata nel settore edile. L'articolodaldi un):di 41proviene da Il Fatto Quotidiano.