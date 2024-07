Balaso olimpico | Bene così contro il Brasile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Buona la prima!", ha scritto la Cucine Lube sui propri canali social dopo il successo della Nazionale italiana al debuttodi Parigiil, postando una foto del suo libero Fabio, che è uno dei punti di forza pure della squadra azzurra. Sotto tantissimi "like" da parte dei tifosi. Segno che la sua prestazione è piaciuta, eccome, al popolo biancorosso. In effetti,ha tenuto testa alle bordate carioca e si è detto soddisfatto, pur non nascondendo le insidie dell’esordio: "Abbiamo interpretato la gara moltofino all’inizio – ha detto il giocatore –, anche se abbiamo fatto un po’ fatica perché inizialmente loro hanno veramente spinto con la battuta. In certi momenti siamo stati bravi a tenere, in altri meno, tuttavia siamo stati molto concreti".