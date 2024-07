Atalanta Djimsiti tentato dal Qatar | settimana decisiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lache si apre saràper il futuro in nerazzurro, o nel golfo arabico, di Berat. Il “terzo“ capitano nerazzurro, dietro Toloi e De Roon, a Bergamo dal gennaio 2016, titolare inamovibile dal 2018, pilastro del ciclo vincente gasperiniano, è ad un bivio della carriera. Il difensore svizzero di cittadinanza albanese, capitano della sua nazionale, a 31 anni sta valutando se proseguire ad alto livello a Bergamo, giocando la Champions, inseguendo trofei (a cominciare dalla prossima Supercoppa Europea), oppure accettare un quasi pensionamento dorato, in cambio di un ingaggio stellare possibile solo con gli emiri. L’offerta dell’Al Rayyan, club di Doha, uno dei più quotati dellaStars League, e già arrivata a Bergamo da una decina di giorni: 15 milioni per l’e un triennale faraonico per l’albanese.