Unione dei Comuni L’addio di Truccazzano e il via al nuovo corso | Ricominciamo da tre

(Di domenica 28 luglio 2024) Da 8 a 6 i componenti della Giunta, da 12 a 9 i consiglieri, da 90 a 65 i dipendenti, da 10 a 7 i dirigenti di settore, nelstatuto il "" dell’deiAdda Martesana: dopo l’uscita del Comune disi riparte da tre. Il presidente sarà, per un anno, e come da rotazione, Angelo Maria Caterina (nella foto), neo rieletto sindaco di Pozzuolo Martesana. E, per inciso, l’unico fra i sindaci attuali (con Caterina anche Michele Avola di Bellinzago e Lorenzo Fucci di Liscate) che fece parte, nel 2016, della rosa dei "fondatori" dell’ente: "Proseguiamo sulla strada intrapresa allora - dice - certi che sia la migliore e in qualche modo l’unica. L’ho ribadito molte volte anche in campagna elettorale. L’non è una scelta politica, ma tecnico-economica".