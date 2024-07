Traffico Roma del 28-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione circolazione ancora scorrevole sulle strade della capitale entro questo momento per le partenze del weekend verso le località di villeggiatura e di mare prime code segnale in uscita sulla Pontina anche per i lavori da via di Vallerano e via di Decima in zona Infernetto in via del Canale della Lingua e rallentamenti per un incidente all’altezza della Cristoforo Colombo ricordiamo per la circolazione oggi lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera sull’intera rete viaria Nazionale dalle 11 in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione per la recita della preghiera dell’angelus e la missione Apostolica i fedeli di Papa Francesco delle ore 12 è possibile chiusura alle deviazioni per il trasporto pubblico al via dalle 10 la rievocazione storica della processione della Madonna fiumarola Rione Trastevere ...