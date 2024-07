Tennis Parigi 2024 Darderi | Complimenti a Paul obiettivo medaglia nel doppio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) “Sono partito bene anche se ero un po’ teso. Ho avuto qualche chance di rientrare nel finale, ma non sono stato molto fortunato. È un torneo diverso dagli altri. Difendere i colori dell’Italia mi ha dato un po’ di pressione, oltre a un sorteggio non ottimo.è un grande giocatore, nonostante la terra non sia la sua superficie. Oggi è uscito il sole, mentre ieri c’era la pioggia e il campo era un po’ più lento. Devo fare ial mio avversario. Non ho rimpianti perché ho lottato dal primo all’ultimo punto”. Queste le parole di Lucianodopo la sconfitta con Tommynel primo turno del torneo dimaschile, valido per i Giochi Olimpici di. Sulla discussione con l’arbitro nell’ultimo game: “Nell’ultimo game ho preso il nastro sul 40-40 e mi sono messo la mano sulla bocca perché la pallina era ricaduta nel mio campo.