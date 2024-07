Tennis Luciano Darderi saluta subito le Olimpiadi Tommy Paul si impone in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Si chiude immediatamente l’esperienza dialledi Parigi. Dopo una buona partenza, il numero 33 al mondo si deve arrendere allo statunitense, che sicon il punteggio di 6-3 6-4 in nemmeno 90 minuti. L’azzurro è calato immediatamente, non dando seguito a quanto si era visto nelle ultime settimane. Eppure il primo gioco faceva ben sperare. Passante in corsa, gran rovescio e due ottime risposte e arriva immediato il break per in favore dell’italoargentino, che vuole sfruttare la sua maggiore confidenza con la terra rispetto all’illustre avversario. Ma il gioco successivo, con cui deve salvare qualcosa come quattro palle break, è un campanello d’allarme. Difattialza l’asticella nel sesto game, approfittando delle seconde troppo tenere di: arriva il break che cambia il destino della partita.