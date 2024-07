Subito altre due medaglie alle Olimpiadi | Italia d’argento e di bronzo nella pistola da 10 metri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 luglio 2024) Si apre con duela domenica olimpica per l’. Dopo i tre podi della giornata di sabato, con l’argento conquistato da Filippo Gannacronometro individuale e i bronzi di Luigi Samelesciabola e della 4×100 stile libero maschile composta da Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Thomas Ceccon e Alessandro Miressi, le prime gare della seconda giornata di Parigi 2024 hanno portatoin dote un argento e un. Il merito è dellada 10ad aria, con Federico Maldini e Paolo Monna che hanno primeggiato per tutta la gara: dopo 18 tiri erano al primo e al secondo posto, col solo cinese Xie Yu a tenere il loro ritmo.finale a tre, però, è stato proprio quest’ultimo a spuntarla per la medaglia d’oro: l’argento va a Maldini,per Monna. Ilre dell’sale così a cinque, in attesa della prima del metallo più prezioso.