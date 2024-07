Robert Downey Jr torna nel MCU nei panni del Dottor Destino in Avengers | Doomsday

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 28 luglio 2024)Jr.nel MCU neidelin “” È ufficiale:Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe neidelin un nuovo film degli “” intitolato “”, che sarà diretto da Joe e Anthony Russo nel loro ritorno alla Marvel. La coppia di registi è pronta a dirigere due nuovi film dei “Vendicatori”: “”, che introdurrà Victor von Doom/, e ”: Secret Wars”. Sebbeneabbia dichiarato in recenti interviste di essere disponibile are alla Marvel, i fan hanno naturalmente pensato che sarebbeto neidi Iron Man/Tony Stark. Il ritorno dineidel cattivo Victor von Doom è uno shock enorme per il fandom, compreso il pubblico estasiato alla presentazione della Marvel al San Diego Comic-Con.