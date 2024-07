Prima il caffè e poi il raggiro Anziana truffata per duemila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Si sono presentati a casa di una donnacon il pretesto di venderle una macchina da, per poi indurre l’80enne ad attivare un finanziamento di oltre 2500, senza averla preventivamente informata. Per questi motivi con l’accusa di truffa in concorso i carabinieri della stazione di Carpineti hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia due uomini di 34 e 36 anni, residenti in provincia di Napoli, e una donna di 36 anni domiciliata nel modenese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Carpineti, nell’autunno dell’anno scorso un suo conoscente aveva accompagnato una venditrice presso la sua abitazione, per proporle l’acquisto di una macchina dele delle capsule, al prezzo di circa 150