Pressione fiscale in calo in Ue Italia ancora tra i peggiori | la classifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 luglio 2024) La Commissione europea ha pubblicato gli ultimi dati sullain Unione europea, calcolandola nei vari Paesi membri. In generale, si è verificato unrispetto al periodo pre pandemia che ha portato il dato totale al 40,1%. Secondo le previsioni, il dato dovrebbe continuare a calare fino a scendere sotto il 40% nel 2025. L’uno degli Stati europei in cui laè più alta. Gli ultimi dati reali disponibili indicano un rapporto del 42,7% per il nostro Paese, inmolto lento nei prossimi anni. Quello dell’non è però il peggior risultato in assoluto tra i Paesi europei. Cala lain Unione europea La Commissione europea, l’organo di governo dell’Ue, ha pubblicato i dati relativi al 2022 per ladi tutti i Pesi dell’Unione europea.