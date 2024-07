Pegaso piazzola chiusa al San Donato L’elisoccorso arriverà a Molin Bianco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Firmato l’accordo tra prefettura, vigili del fuoco e Usl Toscana Sud Est finalizzato a consentire l’utilizzo delladi atterraggio presso il reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo, ai fini dell’ atterraggio e il decollo degli elicotteri. Sono quelli impiegati dalla regione Toscana per lo svolgimento del servizio regionale di elisoccorso, sull’elisuperficie del reparto di volo dei vigili del fuoco di Arezzo. Tale accordo permetterà l’utilizzo delanche durante il periodo in cui rimarrà inagibile, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, l’elisuperficie dell’ospedale Sandi Arezzo. Il comando vigili del fuoco Arezzo metterà così a disposizione personale specializzato, in notturna, al fine di garantire la sicurezza in fase di atterraggio e decollo.