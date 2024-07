Parigi 2024 canottaggio | Oppo e Soares di slancio in semifinale Guerra-Gobbi ok nei ripescaggi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Stefanoe Gabrieleaccedono innel due pesi leggeri dialle Olimpiadi di. I due azzurri dominano la loro batteria e chiudono davanti a tutti in 6:29.17, con un discreto margine sulla Repubblica Ceca seconda classificata. Un ottimo avvio dunque per i bronzi iridati dello scorso anno, tra i candidati per una medaglia anche nell’evento a cinque cerchi. Dovranno passare dai, invece, Davide Comini e Giovanni Codato nel due senza. Deludente quarto posto nella batteria in 6:50.25. Mai in gara e in grado di impensierire la Lituania, mentre Romania e Croazia battagliano per la prima piazza poi conquistata dai fratelli Stankovic. I due italiani si giocheranno dunque l’accesso incontro Svizzera, Stati Uniti e Australia neidi lunedì 29 luglio.