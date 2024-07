Pallanuoto femminile Italia-Francia sarà già sfida da dentro o fuori per la qualificazione ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Domani arriva l’esordio per il Setterosa nel torneo didelle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre hanno riposato nella prima giornata di ieri e si giocheranno subito un match importantissimo contro le padrone di casa della. Una partita che vede la squadra di Carlo Silipo, tornata nella manifestazione a Cinque Cerchi a distanza di otto anni da Rio 2016 (ricordiamo la pesante assenza da Tokyo), nettamente favorita rispetto alle transalpine. Le parole di Carlo Silipo alla vigilia: “Si sta come il giorno prima degli esami. C’è l’emozione di vivere l’esperienza olimpica. L’obiettivo è fare il meglio delle nostre possibilità, sapendo che la parte migliore di noi può arrivare fino in fondo al torneo. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra forma fisica e forma mentale. Possiamo essere una bella squadra che può dare fastidio a tutti”.