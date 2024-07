Orrore in spiaggia | una morte terribile bagnante assalito all’improvviso

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 28 luglio 2024) Social.in. Un uomo di quarantasette anni ha perso la vita davanti agli occhi dei bagnanti. Stava trascorrendo una vacanza con la famiglia quando si è consumata la tragedia. Sul posto è arrivato immediatamente il soccorso dei medici, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo, di nazionalità ucraina, si trovava sullanella zona sud della costa cittadina quando è stato. ( dopo le foto) Leggi anche: Grave lutto per Giorgia Soleri, l’addio è straziante Leggi anche: Dramma in, colto da un malore mentre nuota: morto un 24ennein, unain. Un uomo di quarantasette anni, di nazionalità ucraina, è morto a Crotone dopo essere stato aggredito in