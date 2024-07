Olga Kharlan chi è la sciabolatrice compagna di Luigi Samele

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 luglio 2024) Ci sono storie che hanno come comune denominatore lo sport e l’amore. Una di queste è tornata alla ribalta, inevitabilmente, in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha per protagonisti due fiori all’occhiello della scherma internazionale:. Perché se è vero che i due sono legati dalla passione per la sciabola in cui eccellono per i rispettivi Paesi, l’Italia e l’Ucraina, d’altro canto la loro storia sembra uscita da un romanzo. Una storia, per fortuna, a lieto fine.e l’arte della sciabola Classe 1990,è una schermitrice di origine ucraina specializzata nella sciabola, con alle spalle ben tre Olimpiadi. Quelle di Parigi di quest’anno sono l’ennesima tacca di merito che si aggiunge alla sua carriera sportiva, frutto di un viaggio tortuoso e affatto scontata come si potrebbe immaginare.