L’ultimo trend manicure | le unghie Fruit Salad

(Di domenica 28 luglio 2024) Ottenere una nuovapuò dare una sensazione di rinascita. Che tu sia una persona che non manca mai un appuntamento bi-settimanale o che consideri leuna coccola occasionale, è sempre utile rimanere aggiornati sulle ultime tendenze. La novità del momento? Le”. Cosa sono le”? Le” sono una tendenza che presenta un’arte ispirata alla frutta. “È una tendenza che ha guadagnato molta popolarità sui social media negli ultimi mesi,” dice la manicurista Mazz Hanna a PopSugar. Mentre lecon frutta sono una scelta classica per l’estate, le” sono diverse perché includono più tipi di frutta in una sola. Puoi cambiare i frutti a seconda della stagione o alternare i disegni su ogni dito, le possibilità sono infinite.