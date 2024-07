LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Errigo Volpi e Favaretto avanzano agli ottavi Bene Santarelli ora gli altri spadisti

Leggi tutta la notizia su oasport

13.01 Dopo questa tranche di sfide scenderà in pedana Davide Di Veroli sulla pedana blu. Il vice campione iridato in carica si vede spalancare il corridoio nel suo quarto dall'uscita di scena di Koch. 12.59 Tra pochi istanti ancora in pedana, per una serie di sedicesimi di finale in cui non ci sono nomi che teoricamente ambiscono alle mede. 12.57 Soffre incredibilmente Borel ma riesce a salvare la pelle. Il francese vince 15-13 contro il kazako Sharlaimov ed è l'ultimo nome della prima tranche di incontri qualificato del tabellone di spada maschile. 12.55 Si allungano i tempi per un infortunio al ginocchio del kazako, Borel intanto va sul +2 (13-11). 12.53 Nella seconda tornata di sedicesimi non ci saranno italiani in pedana. La spada è questa, l'arma dove le sorprese sono all'ordine dell'assalto.