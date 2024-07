Incendio a Pietrasanta a fuoco materiale esterno all’ex inceneritore Lavate molto bene frutta e verdura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024)(Lucca), 28 luglio 2024 –, in via delle Colmate, nel piazzale di stoccaggio retrostantedi Falascaia, nella zona del Pollino. Sul posto i vigili del, la polizia municipale di, i carabinieri e l’assessore ad ambiente e protezione civile, Tatiana Gliori. Le fiamme sono divampate in un ambiente circoscritto, senza interessare abitazioni o altri edifici: a, per cause ancora in corso di accertamento, un cumulo diaccatastato. In una nota, il Comune spiega di essere “in costante contatto con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e l’agenzia regionale Arpat, per eventuali verifiche di ordine ambientale e sanitario conseguenti all’accaduto.