Il sogno di Francesco | A settembre salirò sulla Torre Pendente

(Di domenica 28 luglio 2024) di Ilaria Vallerini PISA Quasi trecento gradini fino alla cella campanaria. Sarà una staffetta di pisani doc ad accompagnareMichelotti, Franceschino per gli amici,di Pisa. Passo dopo passo, come il percorso verso l’accessibilità dei monumenti della piazza dei Miracoli per persone con disabilità, un processo in continua evoluzione e di cui l’Opera della Primaziale si fa promotrice. L’Opa organizza infatti regolarmente visite specifiche sul campanile che fa parte del sito Unesco. Il prossimo 10alle 8 Franceschino, che è presidente dell’associazione ‘Vai oltre a ciò che vedi’ e un grande maratoneta, lascerà a terra la sua sedia a rotelle per coronare ildi salire per la prima voltacampanaria più famosa al mondo. E Michelotti non è il primo e non sarà neanche l’ultimo.