Fuori dal 26 luglio NIGHTLIFE dei BRO BERRI

(Di domenica 28 luglio 2024)dal 26 luglio 2024 NIGHTLIFE, il nuovo singolo dei Broche rappresenta un viaggio unico attraverso le atmosfere mistiche di un club notturno utopico. Il nuovo singolo dei Broè NIGHTLIFE NIGHTLIFE è il nuovo singolo dei Bro, uscito venerdì 26 luglio 2024. Farà ballare con eleganza e euforia, su ritmi incalzanti e sintetizzatori ipnotici che trasporteranno la mente in uno spazio ultraterreno. Le sonorità di “NIGHTLIFE” Le voci dei Brosi intrecciano in modo armonioso, narrando con metafore e intercalari unici la vita notturna e le emozioni che permeano le loro anime. Con bassi dark e melodie coinvolgenti, NIGHTLIFE è la colonna sonora perfetta per le notti più indimenticabili. Entrare nel mondo dei Brosignifica lasciarsi trasportare dalle vibrazioni di NIGHTLIFE.