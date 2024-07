F1 Russell non si ferma ai box e vince su Hamilton e Piastri 4 posto per Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Georgeil GP del Belgio, quattordicesima tappa del Mondiale F1 2024. Terza afzione in carriera per il britannico, abile a beffare il compagno di box e connazionale Lewissaltando l’ultima sosta ai box della giornata. Mercedes completa quindi una splendida doppietta davanti alla McLaren di Oscar, alla Ferrari di Charlesed alla Red Bull di Max Verstappen. L’ultima prova della massima formula prima della pausa estiva si è aperta con l’ottimo avvio da parte di Charles, abile a tenere il primato con la propria Ferrari davanti a Lewis(Mercedes) ed a Sergio Perez (Red Bull). La corsa si è accesa sin da subito conassoluto protagonista. Il pluricampione del mondo in carica si è incaricato di dettare il ritmo dopo aver scavalcato senza particolari problemisul ‘rettilineo del Kemmel’.