F1 GP Belgio Perez | Gara deludente ho avuto molte difficoltà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Sergioha concluso il Gran Premio delin ottava posizione, dopo essere partito dalla seconda casella. “È stata unamolto“, spiega il messicano ai microfoni di PlanetF1.com: “Dirò che ho soloin. Non so cosa stesse succedendo, ma ho dovuto risparmiare la batteria all’inizio dei primi due giri, sui rettilinei andavo piano. Una volta che sono riuscito a sfruttarla al massimo, a ricaricarla un po’, ero più o meno sui tempi di Lewis e Charles. Rimanevo lì”. “Ma poi durante il secondo stint, passando alla gomma media con tutto il traffico dietro, è diventato tutto più complesso. Oggi non siamo stati bravi con le gomme”. F1 GP: “, ho” SportFace.