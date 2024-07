Esce dall' ospedale e va in pedana con un tumore | poi il malore ma non molla Moellhausen pazzesca | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Una storia, dolorosa ed eccezionale, di pura passione, abnegazione. Nonostante la sconfitta inalle Olimpiadi di Parigi, Nathalieè infatti già celebrata come un'eroina in Brasile. La 38enne schermitrice, nata a Milano e che ha rappresentato l'Italia fino al 2014 (conquistando un oro mondiale a squadre nel 2009 e uno europeo nel 2007 con i colori azzurri), da quando ha iniziato a gareggiare per il Brasile, ha raggiunto un traguardo storico vincendo un oro individuale nella spada ai Mondiali del 2019, la prima medaglia in assoluto per il Brasile in questa disciplina. Ma ai giochi di Parigi da poco iniziati, Nathalie non era nelle migliori condizioni fisiche per competere: ha infatti uned era stata appena dimessadove era ricoverata per il cancro, benigno, al coccige, un male che le causa dolori lancinanti.