Don Gianni parroco a Poggio Arrivo previsto dopo l’estate

(Di domenica 28 luglio 2024) Dal mese di ottobre (per la precisione dal 14 ottobre) sarà DonGasperini il nuovodia Caiano. Proveniente dalla parrocchia di Montemurlo, donerediterà il testimone da don Sergio Cristo, in cui servizio pastorale andrà presto a concludersi poiché farà ritorno ad Acerra (Napoli), nella sua diocesi. Don Sergio è arrivato ail 1° agosto 2021 alla chiesa di Santa Cristina in Pilli come collaboratore di don Cristiano D’Angelo, poi il 4 febbraio 2022 ha fatto l’ingresso in Santa Maria del Rosario. Don Sergio si può dire ha portato ail colore e il calore partenopeo e col tempo è riuscito a farsi apprezzare.