Correa sul taccuino della Lazio? Ipotesi che può diventare concreta in un caso – CdS

(Di domenica 28 luglio 2024) Joaquinrappresenta uno dei calciatori ai quali l’Inter intende trovare una sistemazione nella finestra estiva di calciomercato: in tal senso, occhio alla pista, che puòreale in una circostanza. LA SITUAZIONE – Joaquin, prelevato dall’Inter dallaper circa 31 milioni di euro, è un esubero in casa nerazzurra. Il calciatore argentino, scelto come l’investimento oneroso con cui puntare a bissare lo scudetto, nel 2022, dopo la cessione monstre di Romelu Lukaku al Chelsea, non ha soddisfatto le aspettativesocietà meneghina. La stagione trascorsa con l’Inter, abbinata a quella disputata nell’ultimo anno con l’Olympique Marsiglia, hanno dimostrato una verità che i dirigenti nerazzurri hanno acquisito con convinzione:non potrà far parterosa dei campioni d’Italia nella prossima stagione.