Con lo sguardo verso le stelle Il viaggio del Volo dalla lirica al pop

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) MARSCIANO (Perugia) Arriva per la prima volta in Umbria sull’onda dei festeggiamenti per i primi 15 anni di una carriera strepitosa. “Il“, il trio italiano più famoso al mondo formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è pronto al debutto nel Cuore Verde con l’attesissimo concerto in scena questa sera alle 21 allo stadio comunale “Alberto Checcarini“ di Marsciano nell’ambito del festival “Musica per i borghi“. “Il“ si esibirà con un’orchestra in una data del “Tutti per uno Capolavoro“, il tour estivo prodotto da Friends & Partners che sta portando i tre giovani artisti in giro per l’Italia e per il mondo e che il lunedì 5 agosto li vedrà anche in concerto a Torre del Lago. Per “Musica per i borghi“ è l’evento indiscusso di questa edizione, vicino al sold out con un centinaio di biglietti rimasti (disponibili sul circuito TicketOne) sugli oltre 3.