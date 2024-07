Bisseck manda un messaggio | è pronto a prendersi spazio all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Yannè sicuramente uno dei migliori in campo di Inter-Las Palmas, amichevole disputata ieri sera e vinta per 3-0. E con le sue parole postpartitaun chiaro, con tutta l’intenzione diil suo. CARICO – Yanngià la scorsa stagione ha mostrato tutto il suo valore. Quando chiamato in causa, infatti, il roccioso difensore tedesco ha sempre risposto presente con prestazioni di alto livello. E con anche due gol, che hanno permesso le vittorie contro Lecce e, soprattutto, Bologna, in trasferta. Parliamo sicuramente di uno dei giocatori più promettenti nel suo ruolo e con un futuro roseo. Per questo adesso il suo obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il suo minutaggio, cercando di scalare le gerarchie e rendersi sempre più decisivo.