Auto sbatte contro muro di recinzione e poi va a fuoco tre feriti in codice rosso

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn grave incidente stradale è avvenuto questa notte a Limatola in via San Rocco. Una Ford Fiesta con a bordo 5 giovani, per cause in corso d accertamento, è andata areundidi un’abitazione. L’vettura, a seguito del violento impatto, ha iniziato a perdere carburante innescato probabilmente dalla batteria ed è quindi andata a. Pesanti le conseguenze per gli occupanti della Ford. Un giovane ined è stato trasportato all’Ospedale di Caserta. Inoltre è stato ricoverato in condizioni meno gravi anche un altro ragazzo. Un altro giovane invece è stato trasportato comunque non in pericolo di vita all’ospedale di Caserta. Ferito anche un altro ragazzo mentre un quinto non ha subito alcuna conseguenza.